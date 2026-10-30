Легкое похолодание ожидается в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Легкое похолодание придет в Москву в предстоящие выходные, 31 октября и 1 ноября. Об этом РИА Новости заявил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"На выходных в Москве ожидается небольшое понижение температуры примерно на 2 градуса. Можно сказать, что пойдет легкое похолодание и температура будет от плюс 9 до плюс 11 градусов днем и от плюс 2 до минус 1 ночью", – рассказал собеседник агентства.

Изменение температуры воздуха синоптик связал с атмосферным фронтом, который пройдет к концу выходных. Ветер сменится на северо-восточный, но погода останется теплой. Осадков не ожидается.

В ночь на 31 октября в столичном регионе возможны слабые заморозки. По данным метеорологов, в ночное время небо будет частично покрыто облаками. Температура в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, а в области – от минус 1 до плюс 4 градусов.