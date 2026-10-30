Галустян рассказал, что его жена тяжело переживала критику в соцсетях из-за непубличности

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Комик Михаил Галустян рассказал, что его избранница визажистка Лилия Киосе тяжело переживала повышенное внимание публики и негативные комментарии в соцсетях, поскольку является абсолютно непубличным человеком. Об этом сообщает RT.

По словам комика, ему самому справляться с критикой было проще, поскольку он давно привык к публичности и обсуждению своей личной жизни.

Галустян отметил, что Киосе, в отличие от него, не является медийным человеком и не ожидала такой реакции аудитории. Он считает, что пользователи часто судят о чужой жизни по отдельным событиям, не зная всей ситуации, и навешивают ярлыки.

При этом комик признался, что рад интересу публики к своей персоне – по его мнению, обсуждения показывают, что он остается небезразличен людям.

Также Галустян поделился впечатлениями от работы с певицей Ольгой Бузовой. Он назвал ее трудолюбивым человеком, который любит свою профессию и аудиторию, и отметил ее непосредственность, самоиронию и способность посмеяться над собой.

Ранее Галустян поделился подробностями о браке с Киосе, с которой он встречался полгода до свадьбы. По словам комика, они зарегистрировали отношения 26 июня 2026 года, чувства оказались взаимными, а брачный договор супруги не заключали. Галустян также заявил, что рядом с женой может быть самим собой, и признался, что хотел бы обвенчаться с ней и стать отцом их будущих детей.