Галустян и Киосе решили пожениться через полгода отношений

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Комик Михаил Галустян впервые поделился подробностями отношений с визажисткой Лилией Киосе. Об этом актер рассказал в интервью Лауре Джугелии.

Галустян подчеркнул, что Киосе не уводила его из семьи – они встречались всего полгода, после чего решили пожениться.

"Мужчина не баран, которого можно увести. Я после развода ушел в никуда", – заявил комик.

По словам Галустяна, они зарегистрировали брак 26 июня 2026 года – накануне дня рождения Киосе. Артист отметил, что сильно полюбил избранницу, чувства оказались взаимными, а сам он считает их родственными душами. Сейчас комик счастлив и не представляет жизни без возлюбленной.

Галустян также заявил, что благодаря Киосе смог позволить себе быть ребенком, дурачиться и не зависеть от общественного мнения.

Брачный договор супруги не заключали. При этом Галустян хотел бы вместе с женой пройти обряд венчания. Он надеется, что в их семье появятся дети.

Ранее бизнесвумен Виктория Галустян объяснила, почему после развода с комиком не стала менять фамилию. Она отметила, что хочет носить одну фамилию с дочерьми, которые остались с фамилией отца.

Виктория не исключила, что в будущем может пересмотреть решение. Старшей дочери бывших супругов Эстелле 16 лет, младшей Элине – 14 лет.

