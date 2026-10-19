Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 18:59

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Галустян и Киосе решили пожениться через полгода отношений

Галустян рассказал, как решил жениться на Киосе

Фото: ТАСС/URA.RU/Natalia Chernokhatova

Комик Михаил Галустян впервые поделился подробностями отношений с визажисткой Лилией Киосе. Об этом актер рассказал в интервью Лауре Джугелии.

Галустян подчеркнул, что Киосе не уводила его из семьи – они встречались всего полгода, после чего решили пожениться.

"Мужчина не баран, которого можно увести. Я после развода ушел в никуда", – заявил комик.

По словам Галустяна, они зарегистрировали брак 26 июня 2026 года – накануне дня рождения Киосе. Артист отметил, что сильно полюбил избранницу, чувства оказались взаимными, а сам он считает их родственными душами. Сейчас комик счастлив и не представляет жизни без возлюбленной.

Галустян также заявил, что благодаря Киосе смог позволить себе быть ребенком, дурачиться и не зависеть от общественного мнения.

Брачный договор супруги не заключали. При этом Галустян хотел бы вместе с женой пройти обряд венчания. Он надеется, что в их семье появятся дети.

Ранее бизнесвумен Виктория Галустян объяснила, почему после развода с комиком не стала менять фамилию. Она отметила, что хочет носить одну фамилию с дочерьми, которые остались с фамилией отца.

Виктория не исключила, что в будущем может пересмотреть решение. Старшей дочери бывших супругов Эстелле 16 лет, младшей Элине – 14 лет.

Виталий Гогунский выиграл суд по алиментам на дочь

Читайте также


шоу-бизнес

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика