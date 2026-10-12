Пелагея раскрыла причину развода с хоккеистом Иваном Телегиным

Певица Пелагея раскрыла причины расставания с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Пара официально развелась в 2020-м, но долго выясняла отношения в публичном пространстве. Подробности – в материале Москвы 24.

"Прилетел ли мне бумеранг?"

Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Певица Пелагея дала интервью Лауре Джугелии 9 октября: в нем она в том числе поговорила и на личные темы. В частности, знаменитость откровенно рассказала, почему распался ее брак с хоккеистом Иваном Телегиным.





Пелагея певица, заслуженная артистка РФ Хотелось нам разного. Тот образ жизни, к которому в какой-то момент вернулся мой бывший супруг, не совпадал с моими представлениями о том, как должно это происходить в браке. <...> Гуляла информация, что гуляла не только информация. <...> Не то чтобы он променял меня на другую девушку, он просто очень быстро начал встречаться с другой девушкой.

При этом певица подтвердила, что в браке были измены.

"Там уже готовилась история и с выводом средств, то есть это была спланированная акция, он был готов уходить и готовился к этому заранее", – уточнила Пелагея.

Она также заявила, что они с экс-супругом не предпринимали попытки сохранить отношения, потому что "уже шансов не было". Помимо этого, певица ответила на слухи, которые ходили в начале их романа с Иваном: что она якобы увела его у другой. По словам исполнительницы, она не знала о том, что Телегин все еще находился в отношениях.



Фото: youtube.com/FAMETIME TV

"Прилетел ли мне бумеранг? Прилетел. Все, кто переживали, что не прилетит, – прилетел. Другое дело – хочу ли я этот бумеранг дальше куда-то запускать – ни в коем случае не хочу", – отметила Пелагея.

При этом знаменитость добавила, что им с бывшей девушкой Телегина, Евгенией Ноур, удалось выстроить теплые отношения.





Пелагея певица, заслуженная артистка РФ Это безусловно говорит о том, что Жене хватило широты души, чтобы услышать мою версию, которая не совпадала с тем, что было у нее в голове. Она мне поверила. Я ей говорю абсолютную правду. Нам нечего делить. Нам, как двум матерям, остается поддерживать друг друга. Несколько лет назад не могла представить, что мы будем созваниваться и болтать часами, что она приедет в Москву и мы всю ночь просидим у меня на балкончике, обнимаясь.

Ноур родила от Телегина сына Марка в феврале 2016-го, а спустя 4 месяца спортсмен официально женился на Пелагее. Это породило домыслы, что якобы хоккеист и певица начали встречаться прежде, чем он завершил отношения с Евгенией.

"Не принято плохо говорить ни о папе, ни о маме"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pelageya_insta

В январе 2017-го Пелагея и Иван стали родителями дочери Таисии, однако уже в декабре 2019-го певица объявила в своих соцсетях о разводе. Она также выразила надежду, что им с Телегиным удастся сохранить дружеские отношения и достойно решить все вопросы. Однако развод, официально оформленный в 2020-м, был громким, сопровождался публичным скандалом и затяжными судами: хоккеист пытался отсудить у певицы часть имущества, а Пелагея инициировала процессы по алиментам на их общую дочь.

Напряженность в отношениях экс-супругов достигла пика в 2024-м: хоккеист оформил судебный запрет на выезд дочери Таисии за границу в конце года. А в июне девочку и вовсе сняли с рейса перед самым вылетом на отдых в Турцию, куда она должна была отправиться вместе с бабушкой. Певица не скрывала своего негодования.





Пелагея певица, заслуженная артистка РФ Пусть наши детки каждый свой маленький шажок во взрослый мир ступают по подготовленной нами, взрослыми, дорожке. Безопасной, интересной и счастливой. И никогда не сталкиваются на этом пути с равнодушием и жестокостью каких-то мразей. Особенно дико, если ими оказываются вдруг их собственные родители.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pelageya_insta

При этом певица и ее представители отмечали, что отец не стремится поддерживать связь с дочкой. В свежем интервью Лауре Джугелии она отметила, что раньше Таисия часто спрашивала, где папа и почему он не звонит. В свою очередь Пелагея объясняла девочке, что Иван занят, однако по мере взросления та начала понимать, что при любой загруженности родитель сможет найти время на ребенка. Тем не менее певица отметила, что никогда не настраивала дочь против отца.

"Я не хочу все подробности раскрывать, чтобы сберечь дочь. Я буду рассказывать дочери свою версию по мере взросления, а она сможет выслушать и другую сторону. У нас дома не принято плохо говорить ни о папе, ни о маме. Мне кажется, это базовая настройка здоровой личности", – отметила Пелагея.

Исполнительница рассказала, что в конце августа 2026-го Таисия увиделась с отцом впервые за 3 года. Певица добавила, что все судебные вопросы между ней и экс-супругом решены. В частности, в феврале 2026-го стало известно, что имущество Телегина на 71 миллион рублей было объявлено в розыск из-за долгов в том числе перед экс-супругой. В свежем интервью певица подтвердила, что имущество спортсмена на сумму долга было арестовано.

"Ну где же моя любовь?"

Фото: Агентство "Москва"/Мария Лукина

Помимо этого, певица высказалась о личной жизни после развода. Она отметила, что не разочаровалась в мужчинах или браке, но перестала зацикливаться на постоянном поиске спутника и считать романтические отношения главным смыслом.





Пелагея певица, заслуженная артистка РФ Я просто больше не считаю, что это самое главное. Как будто бы и мне это так нравится, если честно, потому что любви во мне меньше не стало, но я перестала ждать ее. Ну когда же? Ну где же? Ну где же моя любовь, ну где же этот, ну где же этот человек? Ну почему же мне не попадается? И мне стало настолько проще, легче дышать.

Пелагея не скрывает, что у нее бывают романы, однако познакомить избранника с дочерью – это серьезный шаг. Певица также отметила, что для нее важны общность взглядов ее и партнера, в частности на Бога и Родину. Принципиальным для нее является и отношение возлюбленного к ее дочери.

До брака с Телегиным Пелагея была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем, однако официальный союз продлился около 2 лет.

Для хоккеиста Пелагея стала первой женой: с Евгенией Ноур спортсмен брак не регистрировал, несмотря на рождение наследника. После развода с певицей Телегин женился на предпринимательнице Марии Гончар.