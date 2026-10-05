Мать четверых детей Илона Маска заявила о расставании с миллиардером

Мать четверых детей Илона Маска, топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис внезапно объявила о расставании с миллиардером. При этом бизнесмен признавался ей в любви еще в конце сентября. Подробности – в материале Москвы 24.

"Счастливого пути, Илон"

Топ-менеджер основанной Илоном Маском корпорации Neuralink Шивон Зилис заявила о прекращении отношений с миллиардером в своих соцсетях. Мать четверых наследников миллиардера отметила, что расставание было неожиданным, прикрепив переписку, в которой пользователь под ником И признавался ей в любви еще в конце сентября.





Шивон Зилис мать четверых детей Илона Маска Трудно за одну неделю перейти от состояния влюбленности к расставанию, когда ничего не предвещало такого поворота, но так уж иногда бывает.

Многодетная мать также рассказала, что, будучи в отношениях с Илоном, пыталась окружить его заботой, нежностью и обеспечить спокойствие.

"Мне нравилось быть тем самым островком безопасности, спокойствия и любви, который уравновешивал его жизнь; я была счастлива видеть, как на его лице снова появляется улыбка, когда ему было тяжело", – отметила Шивон.

Мать наследников Маска заявила, что он наполнил ее жизнь смыслом и подарил знаний "на сто лет вперед". Она добавила, что любила Илона "больше самой жизни" и будет "очень по нему скучать". Зилис также поблагодарила Маска за детей.

"Я действительно надеюсь и молюсь о том, чтобы мы с ним смогли стать хорошими друзьями и родителями, вместе воспитывающими наших детей. Мне больно, но я глубоко переживаю за Илона и всегда буду желать ему счастья и болеть за него. Счастливого пути, Илон, миру повезло, что ты в нем есть", – отметила Зилис.

Сам предприниматель еще не прокомментировал новость, однако пользователи соцсетей обратили внимание, что он больше не подписан на нее.

"Я не знаю, мой это ребенок или нет"

Фото: Эшли Сент-Клэр и ее сын. Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/asc.sys

По данным СМИ, Маск и Зилис состояли в отношениях более 5 лет, а четвертый ребенок пары родился в марте 2025-го. При этом в феврале того же года американская писательница и блогер Эшли Сент-Клэр сообщила, что тоже стала матерью наследника, рожденного от основателя Tesla и SpaceX. Причем само событие произошло еще за 5 месяцев до того, как Эшли решилась рассказать об этом.

Однако миллиардер заявил, что не уверен, является ли малыш его кровным сыном.





Илон Маск американский предприниматель Я не знаю, мой это ребенок или нет, но не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год.

При этом в январе 2026-го он заявил в соцсетях, что намерен добиться полной опеки над ребенком Сент-Клэр.

"Сегодня я подам иск о полной опеке, учитывая ее заявления, намекающие на то, что она может совершить трансгендерный переход (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в отношении годовалого мальчика", – написал Илон.

Помимо этого, у Илона также есть трое детей от певицы Граймс. Еще шестерых наследников миллиардеру родила первая супруга, канадская писательница Джастин Уилсон. Первенец пары умер в младенчестве.

"Мой дорогой Илон"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sotnikova4141

За несколько дней до расставания Илона Маска с матерью своих детей актриса Вера Сотникова по стечению обстоятельств опубликовала в своих соцсетях пост, что они с миллиардером "были бы прекрасной парой". Сотникова также прикрепила сгенерированную нейросетью фотографию, на которой они предстали вместе.





Вера Сотникова актриса Все жду, не дождусь...Когда это случится? Мы были бы прекрасной парой! Оба самодостаточные, умные, красивые! Главное, ему всегда попадаются какие-то – да, симпатичные, но недалекие девчонки. А мы бы с ним вместе мечтали о полетах на Марс!

Сотникова добавила, что могла бы предложить Маску "секретную технологию по созданию антиматерии".

"Полететь на Марс можно только на аппарате с антигравитационным двигателем. А заправлять этот двигатель можно только антиматерией. В земных условиях получить ее почти невозможно – слишком летучий элемент", – раскрыла свой план актриса.

Сотникова также выразила сожаление, что космический корабль Starship компании SpaceX взорвался при посадке на воду после того, как совершил свой первый орбитальный полет, это произошло в сентябре. Российская знаменитость пожелала Илону Маску не переживать из-за неудачи.

"Очень надеюсь, мой дорогой Илон, что тебя не выведет из колеи этот неприятный случай. Пожалуйста, не злись и не переживай. А если что... звони!" – посоветовала Сотникова Маску.

Подписчики написали, что актриса с предпринимателем хорошо смотрятся вместе, а также отметили аккаунты Маска для привлечения его внимания и пожелали Вере исполнения желаний.

