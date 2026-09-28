Экс-супруг актрисы Таисии Вилковой обвинил ее в похищении дочери

Режиссер Семен Серзин обвинил экс-супругу, актрису Таисию Вилкову, в похищении общей дочери. Мужчина заявил в соцсетях, что ничего не знает о местонахождении наследницы с конца августа, хотя девочка якобы должна жить с отцом. Подробности – в материале Москвы 24.

"Расшатывает психику ребенка"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/senya_serzin; taisiyavilkova

Актер и режиссер Семен Серзин 27 сентября выложил в своих соцсетях видео, в котором обратился к экс-супруге, актрисе Таисии Вилковой. По его словам, артистка "обманом увезла дочь" Серафиму еще 28 августа. За день до этого он вместе с ребенком и своими родителями вернулся из отпуска в Ейске, куда якобы собиралась поехать и Таисия, но "в последний момент передумала".





Семен Серзин актер, режиссер Дочка хотела провести отпуск с мамой и папой. Конечно, она очень переживала и скучала по маме, которая не поехала. Ты встретила нас на вокзале в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 28 августа, попросила провести время с Симой и сходить с ней в баню. И с этого момента я ребенка не видел и не могу поговорить с ней даже по телефону.

Семен добавил, что Таисия ушла из семьи осенью 2024-го, уехав в Москву "устраивать свою личную жизнь, свою карьеру" и оставив дочь с отцом в Санкт-Петербурге.

"За все это время я никогда не препятствовал твоему общению с дочкой. Ты часто гостила у нас дома, оставалась ночевать, когда приезжала. В апреле 2025 года мы официально развелись, заключили с тобой мировое соглашение, где указано, что Сима живет со мной в Санкт-Петербурге. Ты присутствовала в суде, дала свое согласие", – пояснил Серзин.

По его словам, в июле 2025-го бывшая жена заявила, что устроила свою жизнь в столице и теперь хочет проводить больше времени с дочерью. При этом с осени прошлого года Таисия стала постоянно забирать девочку в Москву на две недели каждый месяц. Серзин оказался с этим не согласен, поскольку ситуация "расшатывает психику ребенка".





Семен Серзин актер, режиссер Даже взрослому человеку очень сложно жить на два города. Я пытался тебе внушить, что это очень опасно для психики ребенка, что ей каждый месяц нужно заново привыкать к садику, к друзьям, догонять занятия в кружках. Что, если ты хочешь проводить с ней время, – пожалуйста, приезжай как раньше, проводи с ней время, но не разрушай мир, рутину, к которой привыкла Сима.

Режиссер также заявил в видео, что после той ситуации Вилкова начала угрожать экс-супругу, говоря, что подаст в суд и мужчина больше не увидит дочь. Тогда Серзин сам подал иск об определении места жительства ребенка с одним из родителей в апреле 2026-го. В свою очередь, Таисия решила выписать дочь из квартиры в Санкт-Петербурге, сделав ей новое свидетельство о рождении с пропиской в Москве, прикрепив к поликлинике и учебным заведениям в столице.

Серзин заявил, что сейчас актриса не раскрывает, где находится, а также якобы не дает отцу поговорить с девочкой. Семен отметил, что получил последнее сообщение от экс-супруги 20 сентября, после чего СМС перестали доходить, а телефон Таисии стал недоступен. В итоге режиссер предположил, что Вилкова вывезла дочь за пределы страны.

"Я прошу тебя, несмотря на все наши споры, которые рано или поздно решатся в суде, выйти со мной на связь. Дать Симе возможность общаться с папой, не травмировать еще сильнее ее психику. Я прошу тебя о встрече и возобновлении диалога. Прошу дать мне возможность позвонить Симе", – обратился режиссер к экс-супруге.

Вилкова пока никак не комментировала ситуацию. Самый свежий пост в ее соцсетях был сделан 30 июня: видео с дочкой, которая рассуждает, как ее маме плохо живется без родителей, которые умерли.

"Медовая самоизоляция"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/taisiyavilkova

Таисия Вилкова родилась в Москве в 1996 году. После окончания школы поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ. При этом успешно дебютировала в кино в семилетнем возрасте. После роли в многосерийном фильме Юрия Кары "Звезда эпохи" ее фильмография пополнилась лентами и телесериалами, в числе которых "Выкрутасы", "О чем молчат девушки", "Склифосовский", "Папенькин сынок", "Фотограф" и другими.

Известность пришла к Вилковой благодаря одной из главных ролей в молодежном сериале "Деффчонки", а успех закрепило участие в трех фильмах по мотивам произведений Николая Гоголя. Всего на ее счету почти 60 работ в кино и сериалах.

Семен Серзин родился в Мурманске в 1987 году. После школы окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, а позже создал независимое театральное объединение "Невидимый театр". Помимо актерской карьеры, начал развиваться в режиссуре и ставить спектакли, а также снял фильмы "Человек из Подольска", "Похожий человек" и "Рыжий". На январь 2027-го запланирована премьера драмы "Мороз", в которой Семен тоже выступил в качестве режиссера.

По данным СМИ, Вилкова и Серзин познакомились во время совместной работы в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Поначалу пара скрывала отношения, однако быстро возлюбленные перешли на новый уровень и в марте 2020-го официально стали мужем и женой.

Молодожены отказались от банкета в ресторане из-за ограничений, связанных с COVID-19, и опасений за здоровье пожилых родственников. На некоторых кадрах со свадьбы жених и невеста даже предстали в медицинских масках, а после церемонии отправились в "медовую самоизоляцию".

Вскоре после росписи у пары родилась дочь Серафима. Для обоих это пока единственный ребенок.

