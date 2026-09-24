Товстик уверен, что его экс-супруга подаст апелляцию после проигрыша в суде

Елена Товстик проиграла суд экс-супругу, бизнесмену Роману Товстику. Их брачный договор признан действительным, при этом мужчина настаивает, что бывшая жена не хочет решить конфликт мирным путем. Подробности – в материале Москвы 24.

"Получила более 500 миллионов рублей"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

Суд отказал многодетной матери Елене Товстик в удовлетворении иска к экс-супругу, бизнесмену Роману Товстику. Женщина требовала признать брачный договор недействительным.

Сама Елена пока не прокомментировала решение суда. В свою очередь, Роман заявил, что неоднократно предлагал матери своих шестерых детей решить разногласия.





Роман Товстик бизнесмен Я много раз предлагал Елене заключить мировое соглашение, закончить всю войну в СМИ. Но каждый раз она отвергала все предложения.

Бизнесмен также уточнил, что в договоре нажитая в браке недвижимость поделена пополам.

"Я уверен, что Лена подаст апелляцию и продолжит дальнейшие судебные тяжбы", – подчеркнул Роман.

Товстики развелись осенью 2025-го, однако не смогли мирно уладить имущественные разногласия – тогда Елена подала иск о признании их брачного договора недействительным.

При этом адвокат Романа Филипп Рябченко, комментируя недавнее решение суда в разговоре с изданием "СтарХит", заявил, что основания Елены изначально выглядели неубедительно. Он отметил, что ее заявления о том, что во время подписания брачного договора на нее оказывалось давление, оказались несостоятельными.





Филипп Рябченко адвокат Романа Товстика Экспертиза установила, что договор обсуждался длительное время. Это подтверждает и сестра Елены, допрошенная в качестве свидетеля. Действительно, сначала Елена отказалась подписывать договор. Но после того, как супруги согласовали пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей, дополнительные 30 миллионов и квартиру на Кипре, она поставила подпись. Следовательно, первоначальный отказ Елены связан не с угрозами и давлением, а желанием улучшить свои условия.

"Звучит странно, поскольку даже по представленным Еленой в суд документам она получила более 500 миллионов рублей. По нашим данным, около миллиарда", – добавил Рябченко.

"Не выполняет финансовые обязательства"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

При этом до недавнего времени Елена не упускала повода публично уколоть экс-супруга и обвинить в ненадлежащем финансовом участии в судьбе детей. В частности, 1 сентября она опубликовала пост в соцсетях, в котором заявила, что бывший муж "не оплатил обратные билеты детям, чтоб вернуться домой, чтобы они пошли в сады, школы, которые тоже не оплатил".





Елена Товстик экс-супруга бизнесмена Романа Товстика По моей версии, их отец не выполняет финансовые обязательства в том объеме и порядке, которого я ожидаю и который необходим для нормального обеспечения детей. <...> Речь идет о детях – об их повседневных потребностях, образовании, отдыхе и стабильности.

Ранее она заявила, что экс-супруг назвал ее "конвейером", а также обвинила в том, что он перестал уделять внимание их общим детям. Помимо этого, Елена выложила интимные письма Романа, адресованные ей.

В итоге бизнесмен не выдержал такого уровня откровенности и в середине сентября 2026-го подал иск к Елене о защите чести и достоинства. В иске было указано, что экс-супруга публиковала фотографии, видеозаписи и текстовые сообщения о предпринимателе, их общих детях, семейном конфликте, судебных спорах и частной жизни. По мнению Романа, эти посты формируют у аудитории негативное представление о нем. Он потребовал удалить из Сети соответствующие публикации.

"За клевету придется ответить"

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

Развод Товстиков проходил на фоне расставания телеведущего Дмитрия Диброва с супругой Полиной. В итоге сформировалась новая пара: Роман и Полина перестали скрывать отношения.

В свою очередь, Елена не скупилась на комментарии в соцсетях в адрес нынешней возлюбленной бывшего мужа. Она заявляла, что Диброва была "близкой подругой", а также является крестной матерью одного из детей Елены и Романа. По словам Товстик, Полина якобы "предала всех". Один из самых скандальных постов был опубликован 21 июля. В нем Елена обвинила соперницу в том, что та якобы некорректно ведет себя с детьми.





Елена Товстик экс-супруга бизнесмена Романа Товстика Сожительница подвергает моих детей опасности, катает их без жилетов в открытом море, учит пить водку, отправляет в отели, где 18+ лет, развращает их.

После этой публикации в суд на Елену подала уже Полина. Помимо опровержения содержания записи и ее удаления, Диброва намерена взыскать с Товстик 5 миллионов рублей за моральный ущерб.

"За клевету придется ответить", – заявила Полина в своих соцсетях.

Диброва отметила, что она молчала, пока ситуация не коснулась ее семьи и детей, и долго входила в "непростую жизненную ситуацию" Елены.