Представители Mia Boyka обвинили блогера и стилиста Фелицию Малец в клевете

Команда певицы Mia Boyka прокомментировала обвинения блогера Фелиции Малец в угрозах и заявила, что та клевещет и хочет пропиариться на имени исполнительницы. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Желание сделать себе рекламу"

Команда певицы Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко) прокомментировала обвинения блогера и ретро-стилиста Фелиции Малец в угрозах. Представители знаменитости заявили, что слова девушки не соответствуют действительности, а все возникающие разногласия они привыкли решать исключительно в рамках закона.





команда певицы Mia Boyka Все конфликты мы всегда решаем в юридической плоскости, потому что есть законы, которые мы соблюдаем. То, о чем говорит девушка в видео, уже прямая клевета. Больше всего нас удивляет, что люди верят абсурдным постановкам, никак не проверяя информацию. Это абсолютная чушь и желание сделать себе рекламу на имени артиста.

Конфликт начался еще в конце июля 2026 года: тогда Фелиция рассказала, что с ней связался менеджер исполнительницы и попросил подобрать ей два парика. Нужных не оказалось в наличии, поэтому мастер изготовила новые и осталась довольна результатом.

"Я была уверена, что именно те два, которые я сделала, подойдут идеально. Они получились очень кукольными и максимально наивными", – решила Малец.

В итоге один парик был использован для съемок клипа "Экспонат", второй – для концертных выступлений. При этом мастер заявила, что не получила оплату даже спустя месяц. Позже Фелиция сообщила, что с ней рассчитались только после того, как ее ролик набрал популярность в Сети. При этом вместе с оплатой блогер получила досудебную претензию: юристы исполнительницы заявили, что сценическое имя певицы зарегистрировано как товарный знак и упоминание его в ролике может стоить Фелиции до 5 миллионов рублей штрафа.

Впоследствии блогер опубликовала запись телефонного разговора с мужчиной, который хотел "разобраться" с ней от лица певицы, и заявила, что переживает за свою безопасность.

Помимо этого, телеграм-канал Baza сообщил в начале сентября, что представители Mia Boyka отправили досудебные претензии блогерам с аудиторией до 100 тысяч подписчиков за сатирические, пародийные или критикующие публикации и ролики о певице.

"Лишь бы меня дискредитировать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/miaboyka

Певица нередко попадает в скандалы и подвергается критике в Сети. В конце июня 2025-го на одном из концертов в пригороде Санкт-Петербурга она отчитала поклонницу за подарок. Девочка преподнесла кумиру игрушку Labubu, которая тогда была в тренде, однако Mia Boyka публично отказалась от презента. Правда, перед этим она спросила у зрителей, можно ли поделиться своим мнением, а также извинилась перед фанаткой.





Mia Boyka певица Можно я тебе ее верну? Хорошо? Спасибо большое, дорогая. Ты мне что угодно подари: браслет свой, резинку. Я буду с радостью носить. Но вот эти монстрики страшные. Я боюсь, что они мне сниться будут. Никому, короче, не советую их покупать.

Она также посоветовала молодежи не вестись на этот тренд и не тратить деньги на подобные игрушки. Пользователи Сети раскритиковали певицу за то, что не смогла принять подарок, а прочитала нотацию со сцены.

"Мама в детстве не научила, что за подарки надо благодарить и не выделываться", "можно было бы просто потом передарить или потерять. Никто не обязан быть этичным, но можно было бы и постараться", "какая душная", "почему ей постоянно нужно высказываться?", "бедная девочка, хотела сделать приятно", "некрасиво возвращать подарки и лекции читать, человек от сердца купил и подарил", – высказались комментаторы.

Однако нашлись и те, кто поддержал певицу, назвав ее позицию адекватной.

"А что не так сказала?", "не думал, что я это скажу о Мии, но она права", "молодец! Хоть кто-то должен вразумлять детей. Жаль, что ее хейтят за адекватность", "я хоть Мию и не люблю, но она права", "люди ослепли в гонке за модой и понтами. Возможно, хоть так услышат", – выразили мнение другие.

Тем же летом в Сети завирусился фрагмент шоу, в котором певица приняла участие еще в 2024-м: тогда из-за неосторожного высказывания ее обвинили в расизме. На слове "китайцы" исполнительница сделала жест, изображая азиатский разрез глаз. Девушку тогда активно призывали "отменить" в Сети. Впоследствии Mia Boyka публично извинилась.

В мае 2025-го певицу и вовсе обвинили в нарушении авторских прав после анонса трека "Изумруд". Бывший PR-менеджер Mia Boyka Александра Рей заявила, что написала песню вместе с исполнительницей, однако та даже не предупредила экс-коллегу, что планирует выпустить композицию.

"Меня обидело, что человек не сказал мне простое "спасибо", – заявила девушка, отметив, что не планирует ни с кем ссориться и выяснять отношения.

Один из самых крупных скандалов с участием певицы случился в сентябре 2024-го. Во время концерта в Ямало-Ненецком автономном округе она прямо со сцены раскритиковала 8-летнюю школьницу за увлечение квадробингом. По словам мамы девочки, после случившегося та подверглась травле, ей также понадобилась помощь психолога. Поведение Mia Boyka осудила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Впоследствии певица лично встретилась с девочкой и ее мамой и помирилась.

В свою очередь, в августе 2026-го в шоу Басты "Вопрос ребром" Мария настойчиво призвала отстать от нее и не вспоминать ошибок прошлого.





Mia Boyka певица Хватит *** до Mia Boyka. Она уже 2 года молчит, ничего не делает, никаких скандалов, ничего. Вы поднимаете старые архивные видео, лишь бы меня как-то дискредитировать. Человек давным-давно все понял, осознал, ушел с головой в творчество и делает крутую музыку.

Исполнительница добавила, что на ее концерты приходят "десятки тысяч людей".

Исполнение мечты

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Мария Бойко родилась в Ленинградской области в 1997-м в многодетной семье. Девочка с детства увлекалась музыкой, сочиняла песни. После окончания школы поступила в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

Реализовывать мечту Мария начала, выкладывая в Сеть каверы хитов мировых и российских исполнителей. С 2019-го работала вместе с рэпером и продюсером T-killah. Популярность ей принесли треки "Мама не в курсе", "Ананас Адидас", "Пикачу", "Лепесток". Помимо развития музыкальной карьеры, стала активно участвовать в различных телешоу.

С августа 2021-го она решила отказаться от амплуа певицы для детской аудитории и выразила намерение выпускать более серьезный контент. Весной 2024-го Mia Boyka и T-killah прекратили сотрудничество.