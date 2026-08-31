SHOT: гонорар Стаса Ярушина за выступление на корпоративе составит 1,2 млн руб

Актер и шоумен Стас Ярушин готовит новое музыкальное шоу. Он давно развивается как вокалист, однако в последнее время в Сети завирусились отрывки его англоязычных треков, которые вызвали неоднозначаную реакцию пользователей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Основную работу не бросай пока"

Фото: youtube.com/ MUZLOFT

Шоумен и актер Стас Ярушин вплотную занялся развитием певческой карьеры. В последнее время в Сети завирусились видео с тем, как он исполняет свои новые треки, большинство из которых англоязычные.

По данным телеграм-канала SHOT, звезда "Универа" и его менеджмент уже рассматривают приглашения на частные мероприятия. В программе заявлены новые песни, разбавленные "тонким юмором", а гонорар шоумена составит 1,2 миллиона рублей. На заказчиков также лягут расходы по райдеру, который включает красную рыбу, гречку и алкоголь.

Ярушин также исполнит новый хит Zombie, правда, без характерного грима, в котором предстал на видео. К слову, пользователи Сети неоднозначно отреагировали на смену амплуа артиста: некоторые отметили, что треки исполнены на "плохом английском", и начали пародировать произношение.

"Основную работу не бросай пока", "зондбе, зондбе", "зонт бы, зонт бы", "как же он зарифмовал "зомби" и "зомби", "без звука терпимо", "зондбе объединяет людей. Раньше собирались в комментах у Стэйтема, чтобы написать цитату, но Стас всех зондбировал и переманил к себе", "хорошая песня, если выключить", – шутят комментаторы.

При этом есть и те, кому творчество Стаса понравилось.

"Почему все пишут негатива столько, объективно – музыка топ, кто шарит, тот поймет, что работает команда мощных профессионалов", "песни-то крутые, ладно, аудитория не та попала", "все троллят Стаса, но это лучше и качественнее, чем половина нынешней эстрады", – поддержали пользователи.

При этом у некоторых возникли вопросы и к русскоязычным трекам и рифмам.

"Вечер – свечи, струна – луна – тишина, нашло – произошло", "когда уже за сочетание "вечер – свечи" будут давать статью?" – высказались комментаторы под видео с треком "Тот самый вечер".

Творчество Стаса оценили и некоторые знаменитости. В частности, певица Алиса Вокс в комментариях под одним из постов Ярушина поддержала его.





Алиса Вокс певица Охрененная песня! Спето круто! Стас!

Сергей Лазарев также оставил в комментариях эмодзи аплодисментов.

Сам Ярушин в основном не отвечает на комментарии, особенно хейтерские, однако впоследствии он стал выкладывать новые песни и отрывки из уже знакомых с ироничными подписями.

"Как правильно: Зондби или Зондбе?", "не Зондби, конечно, но все равно послушайте", – подписывал посты Ярушин.

"Пока это не переходит границы"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Пользователи не первый раз подтрунивают над Стасом. Весной 2025-го российского шоумена сравнили с британской актрисой Беллой Рамзи. Мемы появились, когда вышел второй сезон сериала "Одни из нас". Ярушин отреагировал на внезапную популярность, опубликовав "фотожабу" в соцсетях. На ней в роли Джоэла предстал коллега Стаса по "Универу" Арарат Кещян вместо Педро Паскаля, а сам Ярушин перевоплотился в персонажа Беллы по имени Элли.

"Так что в итоге? "Универ" или The Last of Us? Как проголосуете, там и останемся", – написал Стас.

В начале января 2026-го актер вновь высказался по поводу мемов со своим участием в личном блоге, дав понять, что такая популярность его утомила.





Стас Ярушин актер, шоумен Весь год я наблюдал за тем, как интернет-издания и некоторые СМИ говорили обо мне исключительно на мемные темы – темы, которые у меня не вызывают дикого восторга, потому что перемололи вдоль и поперек одно и то же. Придумайте что-то новое! И я не согласен с тем, что "лучше уж так говорят, чем никак".

"Я понимаю, это юмор, и я с большой самоиронией отношусь к этому, пока это не переходит границы", – подчеркнул Ярушин.

"Грэмми" – это прикольно"

Фото: кадр из сериала "Универ"; режиссеры – Петр Точилин, Жанна Кадникова, Иван Китаев; производство – 7 Арт Медиа

Ярушин родился в Челябинске и прославился благодаря участию в КВН. Впоследствии сыграл роль Антона Мартынова в сериале "Универ". Помимо этого, участвовал в различных реалити-шоу и музыкальных телевизионных проектах, а также был ведущим. Создал собственную программу "Музлофт" на платформе YouTube. В качестве гостей в ней принимали участие многие исполнители. При этом на создателей проекта подавали в суд певица Анна Asti и блогер Инстасамка за использование их треков. Первая отсудила 400 тысяч рублей, вторая – 550 тысяч.

По данным СМИ, Ярушин начал развивать музыкальную карьеру еще в 2016-м, выпустив дебютный альбом. В 2025-м и 2024-м его треки Change The World и Unconfined, написанные в соавторстве с другом, саунд-продюсером Константином Корсаковым, попали в отбор на американскую премию "Грэмми".

"Считаю, это шаг вперед. "Грэмми" – это прикольно. Победим – не победим – неважно", – говорил Ярушин.

При этом шоумен заверил, что готов пытаться, пока не получит премию.