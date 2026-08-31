Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 18:45

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

SHOT: гонорар Стаса Ярушина за выступление на корпоративе составит 1,2 млн руб

"Без звука терпимо": за что пользователи Сети раскритиковали Стаса Ярушина

Актер и шоумен Стас Ярушин готовит новое музыкальное шоу. Он давно развивается как вокалист, однако в последнее время в Сети завирусились отрывки его англоязычных треков, которые вызвали неоднозначаную реакцию пользователей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Основную работу не бросай пока"

Фото: youtube.com/ MUZLOFT

Шоумен и актер Стас Ярушин вплотную занялся развитием певческой карьеры. В последнее время в Сети завирусились видео с тем, как он исполняет свои новые треки, большинство из которых англоязычные.

По данным телеграм-канала SHOT, звезда "Универа" и его менеджмент уже рассматривают приглашения на частные мероприятия. В программе заявлены новые песни, разбавленные "тонким юмором", а гонорар шоумена составит 1,2 миллиона рублей. На заказчиков также лягут расходы по райдеру, который включает красную рыбу, гречку и алкоголь.

Ярушин также исполнит новый хит Zombie, правда, без характерного грима, в котором предстал на видео. К слову, пользователи Сети неоднозначно отреагировали на смену амплуа артиста: некоторые отметили, что треки исполнены на "плохом английском", и начали пародировать произношение.

"Основную работу не бросай пока", "зондбе, зондбе", "зонт бы, зонт бы", "как же он зарифмовал "зомби" и "зомби", "без звука терпимо", "зондбе объединяет людей. Раньше собирались в комментах у Стэйтема, чтобы написать цитату, но Стас всех зондбировал и переманил к себе", "хорошая песня, если выключить", – шутят комментаторы.

При этом есть и те, кому творчество Стаса понравилось.

"Почему все пишут негатива столько, объективно – музыка топ, кто шарит, тот поймет, что работает команда мощных профессионалов", "песни-то крутые, ладно, аудитория не та попала", "все троллят Стаса, но это лучше и качественнее, чем половина нынешней эстрады", – поддержали пользователи.

При этом у некоторых возникли вопросы и к русскоязычным трекам и рифмам.

"Вечер – свечи, струна – луна – тишина, нашло – произошло", "когда уже за сочетание "вечер – свечи" будут давать статью?" – высказались комментаторы под видео с треком "Тот самый вечер".

Творчество Стаса оценили и некоторые знаменитости. В частности, певица Алиса Вокс в комментариях под одним из постов Ярушина поддержала его.

Охрененная песня! Спето круто! Стас!
Алиса Вокс
певица

Сергей Лазарев также оставил в комментариях эмодзи аплодисментов.

Сам Ярушин в основном не отвечает на комментарии, особенно хейтерские, однако впоследствии он стал выкладывать новые песни и отрывки из уже знакомых с ироничными подписями.

"Как правильно: Зондби или Зондбе?", "не Зондби, конечно, но все равно послушайте", – подписывал посты Ярушин.

"Пока это не переходит границы"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Пользователи не первый раз подтрунивают над Стасом. Весной 2025-го российского шоумена сравнили с британской актрисой Беллой Рамзи. Мемы появились, когда вышел второй сезон сериала "Одни из нас". Ярушин отреагировал на внезапную популярность, опубликовав "фотожабу" в соцсетях. На ней в роли Джоэла предстал коллега Стаса по "Универу" Арарат Кещян вместо Педро Паскаля, а сам Ярушин перевоплотился в персонажа Беллы по имени Элли.

"Так что в итоге? "Универ" или The Last of Us? Как проголосуете, там и останемся", – написал Стас.

В начале января 2026-го актер вновь высказался по поводу мемов со своим участием в личном блоге, дав понять, что такая популярность его утомила.

Весь год я наблюдал за тем, как интернет-издания и некоторые СМИ говорили обо мне исключительно на мемные темы – темы, которые у меня не вызывают дикого восторга, потому что перемололи вдоль и поперек одно и то же. Придумайте что-то новое! И я не согласен с тем, что "лучше уж так говорят, чем никак".
Стас Ярушин
актер, шоумен

"Я понимаю, это юмор, и я с большой самоиронией отношусь к этому, пока это не переходит границы", – подчеркнул Ярушин.

"Грэмми" – это прикольно"

Фото: кадр из сериала "Универ"; режиссеры – Петр Точилин, Жанна Кадникова, Иван Китаев; производство – 7 Арт Медиа

Ярушин родился в Челябинске и прославился благодаря участию в КВН. Впоследствии сыграл роль Антона Мартынова в сериале "Универ". Помимо этого, участвовал в различных реалити-шоу и музыкальных телевизионных проектах, а также был ведущим. Создал собственную программу "Музлофт" на платформе YouTube. В качестве гостей в ней принимали участие многие исполнители. При этом на создателей проекта подавали в суд певица Анна Asti и блогер Инстасамка за использование их треков. Первая отсудила 400 тысяч рублей, вторая – 550 тысяч.

По данным СМИ, Ярушин начал развивать музыкальную карьеру еще в 2016-м, выпустив дебютный альбом. В 2025-м и 2024-м его треки Change The World и Unconfined, написанные в соавторстве с другом, саунд-продюсером Константином Корсаковым, попали в отбор на американскую премию "Грэмми".

"Считаю, это шаг вперед. "Грэмми" – это прикольно. Победим – не победим – неважно", – говорил Ярушин.

При этом шоумен заверил, что готов пытаться, пока не получит премию.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика