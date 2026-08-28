Журналист Шахназаров раскритиковал выступление Екатерины Варнавы в Юрмале

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал выступление актрисы Екатерины Варнавы в Юрмале. Рецензент оценил не только художественную ценность шоу, но и внешний вид актрисы. Подробности – в материале Москвы 24.
"Смеяться было не над чем"
Журналист, публицист и критик Михаил Шахназаров высказался по поводу недавнего выступления актрисы Екатерины Варнавы в Юрмале. В авторском проекте "Шах и мат" он опубликовал фрагмент шоу: на нем актриса прошла по залу с бутылкой напитка и фразой: "Мужики свободные есть?" Затем она попросила добровольца открыть бутылку и запрыгнула на него.
Шахназаров назвал выступление Варнавы "самодеятельностью в худшем понимании этого слова" и отметил, что билеты на шоу стоили порядка 100 евро (около 10 тысяч рублей).
При этом критик выразил мнение, что зрителям важна эстетика и красота артистов, находящихся на сцене.
"Люди, когда отдают деньги, – стендап это либо эстрадный концерт – хотят увидеть профессиональное отношение к делу, они хотят увидеть красоту, красивую женщину. Если певица или актриса – она должна быть красивой, это факт. Она должна быть обаятельной", – уверен Шахназаров.
Подписчики Михаила оказались солидарны с его оценкой, однако в соцсетях Варнавы достаточно положительных отзывов о прошедшем шоу.
"Это было великолепно!", "я мечтала увидеть это шоу с первого дня его появления", "было красиво", "танцоры великолепны!" – высказались фолловеры Екатерины.
"Это не норма!"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kativarnava
Однако, помимо восторгов, фанаты Варнавы многие годы пишут ей десятки обеспокоенных комментариев на тему внешнего вида. Поклонники то и дело обсуждают ее вес: некоторым кажется, что Екатерина чрезмерно стройна. Ее фотографии в соцсетях, публичные появления и ролики, снятые зрителями во время ее кабаре-шоу, только провоцируют обсуждения.
"Что она с собой делает", "Катюша, это уже анорексия, а она опасна для жизни... Береги себя!", "такая худенькая", – подобные комментарии встречаются едва ли не под каждым новым постом актрисы.
Варнава старается игнорировать сообщения, но порой высказывается по теме в своих соцсетях. Например, в конце августа она отчитала хейтеров, заявив, что не считает нормой обсуждение чужой внешности.
Варнава добавила, что никому не пожелала бы испытать массовый хейт, который может нанести психологическую травму, и посоветовала хейтерам быть добрее.
Актриса кабаре
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kativarnava
41-летняя Варнава впервые засветилась на телевидении более 20 лет назад, выступая в КВН. Еще более широкую известность она обрела благодаря юмористическому шоу Comedy Woman. Впоследствии была ведущей различных телевизионных проектов, снималась в музыкальных клипах, рекламе, занималась озвучкой, появлялась в эпизодических ролях.
С 2020-го по 2022-й Варнава играла главную роль в кабаре-шоу "Абсолютно нага", а в 2024-м создала собственное, выступив продюсером, режиссером и исполнительницей главной роли.