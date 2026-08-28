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28 августа, 14:31

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Журналист Шахназаров раскритиковал выступление Екатерины Варнавы в Юрмале

"Половина зала ушла": журналист Шахназаров раскритиковал шоу Екатерины Варнавы

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал выступление актрисы Екатерины Варнавы в Юрмале. Рецензент оценил не только художественную ценность шоу, но и внешний вид актрисы. Подробности – в материале Москвы 24.

"Смеяться было не над чем"

Фото: youtube.com/"Шах и Мат - Михаил Шахназаров"

Журналист, публицист и критик Михаил Шахназаров высказался по поводу недавнего выступления актрисы Екатерины Варнавы в Юрмале. В авторском проекте "Шах и мат" он опубликовал фрагмент шоу: на нем актриса прошла по залу с бутылкой напитка и фразой: "Мужики свободные есть?" Затем она попросила добровольца открыть бутылку и запрыгнула на него.

Шахназаров назвал выступление Варнавы "самодеятельностью в худшем понимании этого слова" и отметил, что билеты на шоу стоили порядка 100 евро (около 10 тысяч рублей).

То, что я увидел в этом ролике, – это просто кошмар. Правда, половина зала ушла с этого представления, мне сказали. Потому что смеяться было не над чем. Это халтура, без драматургии, без ничего. Екатерина прекрасно чувствует себя и в России благодаря покровителям. На каждое "такое" найдется свой зритель.
Михаил Шахназаров
журналист, публицист, критик

При этом критик выразил мнение, что зрителям важна эстетика и красота артистов, находящихся на сцене.

"Люди, когда отдают деньги, – стендап это либо эстрадный концерт – хотят увидеть профессиональное отношение к делу, они хотят увидеть красоту, красивую женщину. Если певица или актриса – она должна быть красивой, это факт. Она должна быть обаятельной", – уверен Шахназаров.

Подписчики Михаила оказались солидарны с его оценкой, однако в соцсетях Варнавы достаточно положительных отзывов о прошедшем шоу.

"Это было великолепно!", "я мечтала увидеть это шоу с первого дня его появления", "было красиво", "танцоры великолепны!" – высказались фолловеры Екатерины.

"Это не норма!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kativarnava

Однако, помимо восторгов, фанаты Варнавы многие годы пишут ей десятки обеспокоенных комментариев на тему внешнего вида. Поклонники то и дело обсуждают ее вес: некоторым кажется, что Екатерина чрезмерно стройна. Ее фотографии в соцсетях, публичные появления и ролики, снятые зрителями во время ее кабаре-шоу, только провоцируют обсуждения.

"Что она с собой делает", "Катюша, это уже анорексия, а она опасна для жизни... Береги себя!", "такая худенькая", – подобные комментарии встречаются едва ли не под каждым новым постом актрисы.

Варнава старается игнорировать сообщения, но порой высказывается по теме в своих соцсетях. Например, в конце августа она отчитала хейтеров, заявив, что не считает нормой обсуждение чужой внешности.

Ребята! Всем счастья и здоровья! Всем любви и хотя бы немного деликатности, воспитания. Вы все тут, собравшиеся под крылом хозяйки аккаунта, реально считаете, что это нормально – обсуждать внешность постороннего человека, чужого вам, обсуждать фигуру, ставить диагнозы? Вы считаете, что это норма?! Нет, ребята, это не норма!
Екатерина Варнава
актриса

Варнава добавила, что никому не пожелала бы испытать массовый хейт, который может нанести психологическую травму, и посоветовала хейтерам быть добрее.

Актриса кабаре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kativarnava

41-летняя Варнава впервые засветилась на телевидении более 20 лет назад, выступая в КВН. Еще более широкую известность она обрела благодаря юмористическому шоу Comedy Woman. Впоследствии была ведущей различных телевизионных проектов, снималась в музыкальных клипах, рекламе, занималась озвучкой, появлялась в эпизодических ролях.

С 2020-го по 2022-й Варнава играла главную роль в кабаре-шоу "Абсолютно нага", а в 2024-м создала собственное, выступив продюсером, режиссером и исполнительницей главной роли.

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