Медведев рассказал, что ему нравится "резать правду-матку" в соцсетях

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Социальные сети лучше вести на понятном широкой аудитории языке, тогда как для официальных формулировок есть совещания и другие публичные площадки. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассказав, почему предпочитает вести свои соцсети без официального стиля.

Медведев отметил, что у российских руководителей есть определенные ограничения в публичных высказываниях. В частности, президент должен четко и понятно излагать официальную позицию страны, но при этом не поддаваться эмоциям.

"А сейчас я гораздо меньше связан формальностями, поэтому могу резать правду-матку, используя русский язык во всем его многообразии, красоте, величии. Вот это я с удовольствием делаю", – сказал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что современная ситуация в мире создает предпосылки для формирования новой системы международного права. Он также назвал противостояние России с рядом западных стран глобальным и системным и заявил, что Запад напрасно считает себя победителем после распада СССР.

По словам зампреда Совбеза, Россия победит в военном и экономическом противостоянии, а информационная война будет продолжаться постоянно.