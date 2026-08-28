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28 августа, 20:25

Общество

Срок обновления данных о застрахованных по ОМС россиянах сократили до одного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительство РФ сократило сроки обновления данных о застрахованных россиянах в государственной информационной системе ОМС с 10 до 1 рабочего дня. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Изменения также коснулись формирования и корректировки записей в едином регистре застрахованных лиц. Теперь соответствующие сведения должны обновляться в течение одного рабочего дня после их поступления.

Кроме того, данные об оказанной по ОМС медицинской помощи будут передаваться в Федеральный фонд ОМС через ГИС ОМС не только федеральными, но и региональными медорганизациями, если их информационные системы интегрированы с ГИС ОМС.

"Таким образом, ГИС ОМС становится основным источником данных о полисе, прикреплении и оказанной медицинской помощи для гражданина. Именно из нее пациент получает эти сведения в личный кабинет на портале госуслуг", – добавили в пресс-службе.

В Минздраве считают, что нововведения позволят быстрее обрабатывать информацию о застрахованных и тем самым повысить доступность и качество медицинской помощи по полису ОМС.

Ранее в базовую программу ОМС были включены 14 новых методов лечения. Один из них до этого относился к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи. Для получения услуг гражданам не придется оформлять отдельные квоты или искать источники финансирования.

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