Внебиржевой курс доллара превысил 87 рублей впервые с 13 марта 2025 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 87 рублей. Это произошло впервые с 13 марта 2025 года, следует из данных торгов.

К 18:25 по московскому времени курс вырос на 91 копейку относительно предыдущего закрытия и достиг 87 рублей. Минутами ранее он поднимался до 87,1 рубля.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил, что до конца года курс доллара может вырасти до 100 рублей. Это связано с повышенным спросом на валюту со стороны населения.

При этом он отметил, что курс доллара точно не понизится, поскольку "покрывать дефицит бюджета за счет девальвации – это старая российская забава". Слабый рубль выгоднее для бюджета.