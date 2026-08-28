Путин назвал транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективным для России

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Наиболее перспективным видом топлива для России является газомоторное, заявил Владимир Путин. Таким мнением он поделился, беседуя с инженерами Горьковского автомобильного завода в ходе своей поездки в Нижний Новгород.

"Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное топливо, конечно, мне кажется, наиболее перспективное", – отметил глава государства.

Президент также отметил, что европейские эксперты сейчас размышляют о том, правильно ли они сделали, вложив все усилия в развитие электротранспорта.

Ранее российский лидер лично протестировал новый автомобиль Volga K 50. Путин проехал за рулем нового авто от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. После поездки он поделился впечатлениями, обратив внимание, что в салоне "мягко и тихо", а управлять – "очень хорошо", можно даже "одним пальцем".

