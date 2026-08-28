Актриса Дарья Мороз назвала "Зарядье" одним из любимых мест в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актриса Дарья Мороз назвала парк "Зарядье" одним из любимых мест в Москве, сообщает aif.ru.

"Конечно, любимых мест в Москве у меня миллион, правда. Но то, во что я влюбилась в последние годы, – это "Зарядье", парк несусветной красоты", – поделилась актриса.

Она также отметила, что столица стала очень зеленой, появилось много прогулочных зон и мест для отдыха, чему она очень рада. Кроме того, актриса высоко оценила кинопарк "Москино". Она назвала его удобным для съемок местом, где есть разнообразные площадки.

"Никуда ездить не надо, там можно найти и самолет, и аэропорт", – пояснила она.

Мороз напомнила, что по территории "Москино" проводят экскурсии для всех желающих. Там можно увидеть места съемок популярных фильмов.

Актриса также призналась, что любит снимать в Москве, подчеркнув, что считает город очень красивым.

Ранее любимыми местами для прогулок в столице поделился австрийский и российский актер Вольфганг Черни. Он выделил набережные вдоль Москвы-реки, особенно участки возле Нескучного сада и Парка Горького. Любимым районом артиста оказались Хамовники.