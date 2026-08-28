Гуф зачитал рэп на китайском языке на концерте в "Лужниках"

Фото: РИА Новости/Софья Сандурская

Рэпер Гуф (Алексей Долматов. – Прим. ред.) зачитал рэп на китайском языке со сцены стадиона "Лужники" в Москве. Первый большой совместный концерт Басты (Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и Гуфа проходит там 28 августа.

Гуф вживую исполнил куплет на китайском языке из песни "Чайный пьяница 2.0". Некоторым зрителям удалось повторить строчки из композиции в унисон с артистом.

"Я очень переживал за то, как вы меня встретите", – сказал рэпер со сцены.

Артист переехал в Китай в подростковом возрасте и прожил там 7 лет. В Пекине он записал свой первый трек – "Китайская стена".

На концерте исполнители представили последний совместный альбом, а также исполнили песни, написанные в 2010 году. Выступление посетили 70 572 человека.

Ранее собрать 70 тысяч зрителей на сольном концерте в "Лужниках" удалось российскому певцу Ване Дмитриенко. В связи с этим артист был занесен в Книгу рекордов России. Сам музыкант признался, что в будущем планирует собрать самый большой стадион Москвы снова.