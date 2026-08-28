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28 августа, 20:40

Происшествия

Wildberries разместила отчеты о пострадавших при атаках БПЛА товарах

Фото: depositphotos/stasokulov

Wildberries начала публиковать для российских продавцов отчеты о товарах, которые находились на логистических объектах компании во время атак БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

Отчеты размещают на портале продавцов в разделе "Финансовые отчеты" в отдельной вкладке. Документ формируется отдельно для каждого пострадавшего объекта, а доступ к разделу открывают селлерам поэтапно. В компании уточнили, что у всех продавцов новая функция должна появиться в течение суток.

С помощью отчетов предприниматели смогут узнать, какие именно товары находились на конкретном логистическом объекте в момент чрезвычайной ситуации и в каком количестве. В документах будут указаны название товара, его номенклатура на Wildberries, артикул продавца и число единиц.

RWB продолжает оценивать последствия атак и уточнять информацию о пострадавших товарах. В связи с этим данные в отчетах могут обновляться, при этом продавцам будет доступна новая версия документа с актуальной датой.

Атаки украинских беспилотников на объекты Wildberries продолжаются с июля. Несмотря на это, сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают в штатном режиме. Текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в пунктах выдачи. При этом товары, которые находились на пострадавших от атак логистических объектах Wildberries, временно сняты с продажи.

Кроме того, WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак на логоцентры в Электростали и Котовске. Предпринимателям предоставят до 6 месяцев отсрочки по долгам для МСП, льготные кредиты и факторинг, отмену комиссий за платежи в России и повышенные проценты на остатки.

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