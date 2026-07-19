В больницах Тамбовской области остаются 12 пострадавших при атаке на склад в Котовске

Фото: телеграм-канал "Тамбовская область"

После атаки ВСУ на склад в Котовске в больницах Тамбовской области остаются 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Состояние 11 пациентов оценивается как средней тяжести, одного – как тяжелое", – сказано в публикации.

Минздрав Тамбовской области уточнил, что один пострадавший остается на лечении в больнице Котовска, еще двое – в Тамбовской областной клинической больнице имени В.Д. Бабенко, девять человек находятся в Городской клинической больнице имени Архиепископа Луки.

Украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля. В результате случившегося семь человек погибли, еще 25 – пострадали.

Глава региона Евгений Первышов заявил, что противник специально использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков. Это было сделано для нанесения максимального урона мирным гражданам. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело о теракте.