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19 июля, 19:26

Политика

МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на гражданские суда в акватории Черного моря

Фото: 123RF.com/gioiak2

МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на гражданские суда, произошедшие 17 и 19 июля в акватории Черного моря. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД республики назвали такие атаки посягательством на экономические интересы Астаны и дестабилизацией международной торговли, энергетических рынков, а также нарушением безопасности глобальных логистических поставок.

"Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья", – указали в министерстве.

При этом Астана продолжает оценивать степень причиненного ущерба. По итогам Казахстан оставит за собой право потребовать возмещения причиненного ущерба.

Ранее, 17 июля, нефтеналивное судно Nordic Zenith дважды подверглось атакам в Черном море рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). После атак на борту возник пожар, из-за чего экипаж подал сигнал бедствия. Возгорание удалось потушить, однако после произошедшего судно стало непригодно для погрузки нефти. Также БПЛА атаковали терминал 19 июля.

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