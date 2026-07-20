Режиссера КВН Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище

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Церемония прощания с режиссером КВН, вдовой экс-руководителя программы Александра Маслякова Светланой состоялась 20 июля на Троекуровском кладбище. После панихиды ее похоронили там же, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение Масляковой.

"По решению родственников прощание прошло в закрытом формате. Только для близких", – добавила собеседница агентства.

Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.

Работать Маслякова начала после школы в Молодежной редакции Центрального телевидения. В 1960-х она занималась на тот момент мало кому известным проектом под названием "Клуб веселых и находчивых" – формат стал новинкой для советского телевидения. После Маслякову повысили до режиссера программы.

В КВН указали, что режиссер "ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений". После закрытия программы, в 1972 году Маслякова работала в Главной редакции пропаганды, а с 1993-го вновь вернулась к проекту как режиссер творческого объединения "АМиК". В 2016 году она стала главным редактором телеканала "КВН ТВ".

С Масляковым режиссер КВН познакомилась на телевидении, а в 1971 году они поженились. Сам Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября 2024 года.