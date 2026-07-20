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20 июля, 12:57

Спорт

WTA ввела гендерное тестирование для теннисисток

Фото: 123RF.com/cetkauskas

Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное гендерное тестирование для спортсменок. Об этом рассказал журналист Бен Ротенберг на своей странице в X.

Для прохождения теста необходимо сдать мазок из полости рта. Исследование проверяет наличие гена SRY, который связан с развитием организма по мужскому типу. Если ген отсутствует, спортсменка допускается к соревнованиям под эгидой WTA. При положительном результате теннисистку временно отстранят для дополнительного медицинского обследования.

Все спортсменки обязаны подписать новый документ, регламентирующий процедуру. Отказ от тестирования может привести к дисциплинарным мерам со стороны ассоциации.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских соревнованиях – решение направлено на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований. Данная политика будет применяться с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Позже МОК разрешил трансгендерам принимать участие в ОИ при соблюдении определенных условий. В частности, трансгендерные спортсмены имеют право соревноваться в той категории, которая соответствует их биологическому полу.

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