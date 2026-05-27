МОК разрешил трансгендерам принимать участие в Олимпиадах

Международный олимпийский комитет разрешил трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) принимать участие в Олимпийских играх при соблюдении определенных условий, сообщает News.ru со ссылкой на заявление комитета.

Отмечается, что трансгендерные спортсмены имеют право соревноваться в той категории, которая соответствует их биологическому полу. Например, те, кто биологически являются женщинами, соответствуют всем квалификационным стандартам и не употребляли тестостерон и другие андрогены, могут участвовать в женской категории. Те люди, которые биологически являются мужчинами и прошли необходимые проверки, могут выступать в мужской категории.

В МОК уточнили, что эта политика напрямую касается только женской категории, а новые правила не вводят никаких новых ограничений для участия в мужской категории.

Более того, спортсменки, у которых есть запрет на участие в женской категории, могут участвовать во всех других, в которых им положено. Это включает и мужские категории, и любые открытые, если они существуют.

О запрете МОК объявил 26 марта – трансгендеры больше не могут участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх или любых других мероприятиях комитета, включая индивидуальные и командные виды спорта.

Решение было основано на фактических данных и экспертных оценках, а также будет применяться начиная с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. В МОК отметили, что решение направлено на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин.

