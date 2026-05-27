27 мая, 15:24

Происшествия

Суд арестовал юношу, убившего отца в Липецкой области

Фото: МАХ/"Следком"

Суд арестовал 18-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве отца, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данным следствия, 22 мая подозреваемый вместе со знакомым, действуя по заранее намеченному плану, убил отца. Выстрел в голову потерпевшего произвел приятель молодого человека на участке дороги в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа. От полученного ранения мужчина, находившейся на переднем сиденье автомобиля, скончался.

Для сокрытия следов преступления фигуранты поместили тело погибшего в лес, после чего попытались отогнать машину подальше от этого места, однако транспорт застрял в грязи.

Оставив авто, молодые люди переоделись в имевшуюся у них сменную одежду, избавились от телефонов и отправились в город Лебедянь, откуда утром 23 мая на такси уехали в Липецк. Там они остановились в съемной квартире, где были обнаружены и задержаны полицией.

На допросе подозреваемые признались в содеянном и рассказали, что выстрел был произведен из переделанного сыном потерпевшего сигнального пистолета. Молодой человек хотел инсценировать не только исчезновение отца, но и создать видимость того, что он сам мог стать жертвой тяжкого преступления.

В свою очередь, стрелявший подтвердил собственные показания во время соответствующей проверки на месте происшествия.

"В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, назначены судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы", – добавили в ведомстве.

Изначально поводом для возбуждения уголовного дела послужило исчезновение 42-летнего жителя Данковского округа Липецкой области и его 18-летнего сына. Они возвращались из Липецка на машине, а затем перестали выходить на связь.

Позднее тело мужчины нашли в лесу. Как рассказывала его жена, отношения между отцом и сыном были теплые, а в самой семье не было конфликтов.

судыпроисшествиярегионы

