27 мая, 17:40

Политика

Пашинян приказал вывести с публичной встречи не согласную с ним женщину

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с избирателями, на которой приказал полицейским выгнать не согласную с ним женщину, сообщает РИА Новости.

"Это собрание единомышленников. Если вы не согласны, уходите. Полиция пусть выведет эту женщину",– заявил политик.

Он предположил, что оппонентка была проплачена. По словам Пашиняна, его политический соперник – глава оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян – дал женщине 200 тысяч драмов.

При этом премьер никак не смог доказать свои высказывания. Далее политик предложил полиции сопроводить женщину в супермаркет, чтобы она сделала "покупки на 200 тысяч".

Ранее Пашинян на другой встрече с избирателями накричал на вступившую с ним в дискуссию женщину. Она оказалась армянкой из Нагорного Карабаха. Оппонентка обвинила политика в том, что тот украл у нее родину и лишил ее родных. Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня.

