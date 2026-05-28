28 мая, 13:11

Политика

Ушаков заявил, что США еще не передали ответ на предупреждение Москвы покинуть Киев

Белый дом пока не дал никакого ответа на призыв Москвы к американским дипломатам покинуть Киев. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем он опроверг заявление американского госсекретаря Марко Рубио о том, что тот передал президенту США Дональду Трампу сообщение Владимира Путина, которое ему, в свою очередь, передал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет, никакого послания не передавалось", – сказал Ушаков.

Рекомендации покинуть Киев российский МИД дал после обстрела ВСУ учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Жертвами атаки стали свыше 80 человек, из которых погиб 21 студент, а более 60 детей получили ранения.

Изначально российская армия ответила ударами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины с помощью ракет "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон". Позднее дипведомство уточнило, что ВС РФ продолжат системные атаки по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к использованию беспилотников в украинской столице.

В связи с этим МИД призвал иностранцев, включая зарубежных дипломатов и персонал представительств международных организаций, покинуть город, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

