Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сделать это удалось в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север".

Ранее военнослужащие РФ заняли населенные пункты Воздвижевка и Гранов в Запорожской и Харьковской областях соответственно. Воздвижевку взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток", а Гранов зачистили подразделения группировки войск "Север".

Кроме того, российские силы установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области. Штурм двух сел также провели подразделения группировки войск "Север".