Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В материале отмечается, что Добропасово заняли военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток", которые зачистили более 400 домов в ходе боев за поселок.

Российские военнослужащие в рамках операции уничтожили более 2 вражеских рот, 7 боевых бронемашин, 12 наземных роботизированных комплексов и 25 гексакоптеров типа "Баба-яга".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская сторона в ходе спецоперации на Украине не желает наносить чрезмерного ущерба территориям, на которых проживают русские. По его словам, войска РФ последовательно решают задачи СВО.

За текущий год уже было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле.