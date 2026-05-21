ВС РФ запустили ракеты "Ярс" и "Циркон" на учениях ядерных сил

Подразделения Вооруженных сил России запустили ракеты "Ярс" и "Циркон" в рамках учений ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" была запущена с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Также экипаж фрегата из акватории Баренцева моря произвел запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по полигону Чижа, а атомная подлодка стратегического назначения выполнила пуск МБР "Синева".

Кроме того, на полигоне Капустин Яр расчет Вооруженных сил Белоруссии выполнил практический пуск баллистической ракеты комплекса "Искандер-М". Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации ТУ-95МС, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет. В свою очередь, самолеты МиГ-31И осуществили пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Минобороны России объявило о проведении учений по подготовке и применению ядерных сил 19 мая. Они продлятся до 21-го числа. В мероприятиях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа. Всего планировалось задействовать свыше 64 тысяч военных и 7,8 тысячи единиц техники.

Владимир Путин указал, что использование ядерного оружия – это исключительная мера обеспечения безопасности страны. Он отметил, что 21 мая Россия и Белоруссия проводят первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. В рамках учений предстоит отработать широкий спектр задач.

