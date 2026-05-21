Стилист Лисовец рекомендовал носить фигурные шляпы и туфли-перчатки летом

Российский стилист Владислав Лисовец рассказал, что фигурные головные уборы и туфли-перчатки станут самыми модными вещами этого лета. Соответствующая публикация появилась на его официальном сайте.

Он рекомендовал обратить внимание на такие шляпы, которые можно сжать, придав тем самым им новую форму. Это возможно благодаря вставленной в край головного убора проволоки.

Лисовец отметил, что туфли-перчатки сделаны из мягких материалов, поэтому их очень удобно носить. В связи с этим стоит приобрести их на лето.

Кроме того, в свой список стилист добавил яркие сумки самых разных форм и размеров, легкие брюки, а также полупрозрачную одежду.

Ранее стилист Александр Рогов посоветовал приобрести к лету желейные корзинки-шоперы. По его словам, с такой сумкой можно ходить на рынок, пляж или просто гулять по городу. Эксперт напомнил, что этот аксессуар был популярен еще в прошлом сезоне, однако до России тренд только добрался.

