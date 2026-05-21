21 мая, 16:11

Происшествия

Кузбассовец избил женщину шваброй в прямом эфире

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

В Кузбассе мужчина напал на женщину и избил ее шваброй, показывая это в прямом эфире, сообщила пресс-служба МВД России по региону.

Инцидент произошел в январе 2026 года в Ленинске-Кузнецком. По данным ведомства, женщина сделала мужчине замечание в общежитии. После этого он брызнул ей в лицо из газового баллончика, отобрал швабру и несколько раз ударил ее по голове и спине.

Происходящее злоумышленник снимал на телефон и транслировал в Сеть, попутно оскорбляя очевидцев. После того как видеозапись распространилась в интернете, его задержали.

В ходе следствия фигурант признал вину и выплатил пострадавшей 100 тысяч рублей. Его смартфон конфискован в доход государства. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее житель Нового Уренгоя избил подростка. Он услышал, как несовершеннолетний разговаривает с его матерью через домофон, и решил, что в ее адрес прозвучали оскорбления. Это было не так, но злоумышленник спустился на первый этаж и ударил юношу кулаками минимум 20 раз, а также угрожал ему ножом. Суд назначил нападавшему штраф в 500 тысяч рублей.

