Кузбассовец избил женщину шваброй в прямом эфире

В Кузбассе мужчина напал на женщину и избил ее шваброй, показывая это в прямом эфире, сообщила пресс-служба МВД России по региону.

Инцидент произошел в январе 2026 года в Ленинске-Кузнецком. По данным ведомства, женщина сделала мужчине замечание в общежитии. После этого он брызнул ей в лицо из газового баллончика, отобрал швабру и несколько раз ударил ее по голове и спине.

Происходящее злоумышленник снимал на телефон и транслировал в Сеть, попутно оскорбляя очевидцев. После того как видеозапись распространилась в интернете, его задержали.

В ходе следствия фигурант признал вину и выплатил пострадавшей 100 тысяч рублей. Его смартфон конфискован в доход государства. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

