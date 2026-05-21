Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 16:28

Шоу-бизнес

Боня потребовала через суд 3 млн рублей с Кибы за порочащие сведения

Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt

Блогер и телеведущая Виктория Боня намерена получить от модели Авроры Кибы 3 миллиона рублей в качестве компенсации за порочащие сведения. Об этом сообщает газета "Известия".

Боня утверждает, что Киба опубликовала в одной из социальных сетей пост о том, что блогер "всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы, а не журналиста". Там говорилось о том, что звезда якобы "продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро, о чем знает вся страна".

Блогер заявила, что такие высказывания порочат ее репутацию. В частности, она может потерять доверие как предприниматель со стороны клиентов и партнеров.

Телеведущая подчеркнула, что пост модели может отрицательно сказаться и на ее личной жизни. Боня напомнила, что воспитывает дочь и подобные публикации могут ранить психику подростка.

Блогер попросила суд признать заявление Кибы порочащим и попросить девушку заплатить за моральный ущерб, а также публично опровергнуть озвученную ей информацию. Известно, что пост Кибы уже удален.

В свою очередь, сторона модели в суде сказала, что не признает исковые требования. По словам представителя Кибы, в материалах дела нет доказательства того, что девушка размещала заявление в адрес Бони на своем аккаунте. Следующее заседание состоится в июне.

Ранее Боня оказалась в центре большого скандала. Этой весной она обратилась к президенту Владимиру Путину с инициативой создать платформу для прямого общения россиян с главой государства. Блогер также высказалась о ситуациях с изъятием домашнего скота в Новосибирской области, с блокировкой мессенджеров и упомянула стихийное бедствие в Дагестане.

После этого ведущий Владимир Соловьев назвал ее "потрепанной шалавой". Позже Боня и Соловьев пообщались друг с другом по видеосвязи. Ведущий принес звезде личные извинения за оскорбления.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика