Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 16:03

Экономика

ФНС стала массово замораживать активы бизнеса при проверках

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Федеральная налоговая служба (ФНС) России стала массово замораживать активы компаний при проверках, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства.

Данные обеспечительные меры налоговая применяет после проверок в том случае, если считает, что бизнес может вывести активы и потом взыскать долг будет сложно. Под ограничения могут подпасть в том числе недвижимость, товарные знаки и базы данных.

Член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова уточнила, что в случае заморозки активов компания не теряет имущество, однако не может продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции.

По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, особенно ощутимыми новые меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. У такого бизнеса основная стоимость сосредоточена именно в интеллектуальной собственности.

При этом в ФНС заявили, что решения принимаются на основе данных Системы комплексного управления и администрирования долга (СКУАД). Она анализирует риск-профиль налогоплательщиков.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что предложения о повышении налогов для граждан и заморозке их вкладов не рассматриваются. Соответствующие слухи, появившиеся в Сети, он назвал фейками. Российской экономике, по его словам, требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.

Читайте также


экономика

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика