Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 15:38

Происшествия

В лагере "Уральские Зори" в Башкирии заболели 16 детей

Фото: MAX/"Роспотребнадзор Республика Башкортостан"

В башкирском лагере "Уральские Зори" заболели сразу 16 детей, проводится эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии.

Отмечается, что эпидемиологи ведомства совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих. Состояние заболевших удовлетворительное, остальные дети находятся под медицинским наблюдением.

В пресс-службе регионального следственного управления СК России добавили, что по факту массового заболевания детей уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас проводятся лабораторные исследования проб биологических материалов от заболевших и персонала, а также пробы пищевой продукции, сырья и смывов. Проведена проверка санитарного состояния объекта.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что угрозы распространения инфекции нет.

Ранее у 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя была выявлена острая кишечная инфекция. Уточнялось, что они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. У некоторых заболевших была выявлена РНК норовируса. Было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика