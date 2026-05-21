Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 15:29

Общество
Главная / Новости /

Стилист Скороходова: сочетание сандалий с носками не является модным табу в городе

Стилист рассказала, когда можно носить сандалии с носками в городе

Фото: Getty Images/Jeremy Moeller

Правильно подобранные сандалии помогут создать модный городской летний образ. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По ее словам, если раньше сандалии считались исключительно обувью для отдыха на даче, то сегодня их допустимо носить в городе и женщинам, и мужчинам.

"Конечно, деловые встречи обязывают поддерживать более классический стиль. Однако на какие-либо неформальные события или на работу, где нет жестких требований к дресс-коду, носить сандалии вполне допустимо", – отметила эксперт.

Это должны быть не пляжные шлепанцы из пластика, а модели в классическом, этно- или кэжуал-стиле из качественных материалов, например кожи, и без рисунков, подчеркнула эксперт.

Что касается часто осуждаемого сочетания сандалий с носками, то сегодня оно также не является модным табу, а напротив, уже несколько сезонов держится в трендах. Но такая стилизация требует продуманного подхода и насмотренности, иначе легко скатиться в безвкусицу.
Анна Скороходова
стилист и дизайнер аксессуаров

Например, образ может быть интересным, когда женщины надевают высокие белые носки либо лаконичные однотонные с минималистичными кожаными сандалиями. От принтованных разноцветных моделей тоже следует отказаться, подчеркнула Скороходова.

"В мужском образе такая стилизация смотрится выигрышнее. Например, можно надеть сдержанные спортивные сандалии и высокие носки в тон им. Но при этом весь образ должен быть "как с иголочки": шорты или бермуды из качественной ткани, рубашка или поло и жилет поверх. В таком случае образ будет интересным", – отметила стилист.

Также хорошо смотрится, когда надевают кожаные сандалии с толстыми ремешками на плотные белые носки. Подобное решение будет сочетаться и со свободными брюками, и с шортами ниже колен, и особенно с льняными костюмами. Однако нужно понимать, что носки должны быть кристально чистыми, поэтому стилизация возможна, только если человек не гуляет по городу, а, например, передвигается на такси до места встречи, добавила Скороходова.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин призвал не покупать недорогую SPF-одежду. С большой долей вероятности – это обман, так как такая продукция сложна в производстве и очень затратна, и потому ее стоимость значительно отличается от обычной.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика