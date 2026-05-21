Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:25

Транспорт

Незначительно изменились участки перекрытий 24 мая в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незначительно изменились участки перекрытий, планируемых 24 мая в Москве из-за проведения велофестиваля и велогонки, предупредил Дептранс.

"Будьте внимательны. Стройте маршрут заранее с учетом временных ограничений", – призвали в ведомстве.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

В частности, в период с 00:01 до 19:30 движение будет закрыто на проспекте Академика Сахарова – от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой – от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. С того же времени и до 13:00 перекроют участок проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

Кроме того, ограничения будут действовать с 07:00 до 18:30 на всем протяжении Садового кольца в обоих направлениях и с 10:00 до 19:30 на улице Большой Спасской – от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской улицы. Дополнительно с 00:01 23 мая до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках ограничений.

Также будет временно закрыта одна полоса движения на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара – ограничения введут с 10:00 до 23:59 23 мая и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая.

При этом 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00 закроют полосу на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Вместе с тем 24 мая движение транспорта будет временно ограничено на некоторых улицах Зеленограда из-за 29-го Зеленоградского полумарафона. В частности, в период с 09:00 до 11:00 водители не смогут воспользоваться Савелкинским проездом на участке от Сосновой аллеи до Центрального проспекта.

При этом в период с 09:00 до 12:00 общественный транспорт сможет проезжать по Сосновой аллее на участке от Савелкинского проезда до Озерной аллеи, а также по Озерной аллее на участке от Каштановой аллеи до Сосновой аллеи.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика