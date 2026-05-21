Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:08

Транспорт

Школьные рейсы в Москве прекратят работу во время каникул

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столичные школьные рейсы прекратят свою работу во время летних каникул, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, с 25 мая прекратит свою работу маршрут т32у, с 27 мая – 12у, 23у, 563у, 627у, 911у, а с 1 июня – с377у, 706а, 723а, 741а, 741в, с820у. Ожидается, что они вернутся в начале учебного года.

Ранее сообщалось, что новый подвижной состав 2026 года выпуска выйдет на еще четыре столичных маршрута. Обновление коснется маршрутов 375, 544, 496 и 522. Кроме того, коммерческие перевозчики уже получили 164 из 278 автобусов российского производства.

До этого стало известно, что на маршруты "Москва – область" вышли более 200 автобусов российской сборки. Новые "ЛиАЗ Ситимакс 12", "НефАЗ-5299" и "НефАЗ-5299" пригородной модификации поступают в парки Мосгортранса с начала года.

Трамвайный маршрут Т2 перевез миллионы москвичей за месяц работы


Читайте также


транспортгород

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика