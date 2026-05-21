Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:21

Политика

В Госдуме призвали не загонять детей насильно в колледжи и техникумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Недопустимо ограничивать права детей на переход в 10-й класс для увеличения количества поступающих в колледжи и техникумы. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи со старшеклассниками в Евразийском научно-образовательном центре Республики Башкортостан в Уфе.

По его словам, результаты ОГЭ не могут быть самостоятельным и единственным основанием для отказа в приеме на обучение в старшую школу даже при поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильным образованием.

Политик уточнил, что за последние 10 лет доля учеников, которые переходят в 10–11-е классы, снизилась с 55,7 до 42,7%. Причиной, по мнению Слуцкого, стали искусственные барьеры при переходе в старшую школу.

По словам парламентария, его партия предлагает исключить любые препятствия при приеме в старшие классы, обеспечив общедоступное и бесплатное образование. Государство должно обеспечить равные возможности получения полного школьного образования, подчеркнул Слуцкий.

Он инициировал закрепление на законодательном уровне обязательства для органов власти субъектов РФ и местного самоуправления гарантировать выпускникам 9-х классов право на продолжение обучения либо в рамках 10-го класса, либо на бесплатной основе в средних профессиональных учебных заведениях.

Кроме того, он поддержал идею внедрения комплексной системы индивидуального отбора в профильные классы, при которой в этом процессе будет активно задействовано родительское сообщество.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах для связанных с биоэкономикой специальностей. Российскому правительству следует оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в соответствующей сфере и в случае необходимости принять меры по увеличению контрольных цифр приема на обучение.

Московские школьники могут сдать два предмета по ОГЭ для поступления в колледж

Читайте также


политикаобразованиеобщество

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика