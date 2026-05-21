В Госдуме призвали не загонять детей насильно в колледжи и техникумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Недопустимо ограничивать права детей на переход в 10-й класс для увеличения количества поступающих в колледжи и техникумы. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи со старшеклассниками в Евразийском научно-образовательном центре Республики Башкортостан в Уфе.

По его словам, результаты ОГЭ не могут быть самостоятельным и единственным основанием для отказа в приеме на обучение в старшую школу даже при поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильным образованием.

Политик уточнил, что за последние 10 лет доля учеников, которые переходят в 10–11-е классы, снизилась с 55,7 до 42,7%. Причиной, по мнению Слуцкого, стали искусственные барьеры при переходе в старшую школу.

По словам парламентария, его партия предлагает исключить любые препятствия при приеме в старшие классы, обеспечив общедоступное и бесплатное образование. Государство должно обеспечить равные возможности получения полного школьного образования, подчеркнул Слуцкий.

Он инициировал закрепление на законодательном уровне обязательства для органов власти субъектов РФ и местного самоуправления гарантировать выпускникам 9-х классов право на продолжение обучения либо в рамках 10-го класса, либо на бесплатной основе в средних профессиональных учебных заведениях.

Кроме того, он поддержал идею внедрения комплексной системы индивидуального отбора в профильные классы, при которой в этом процессе будет активно задействовано родительское сообщество.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах для связанных с биоэкономикой специальностей. Российскому правительству следует оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в соответствующей сфере и в случае необходимости принять меры по увеличению контрольных цифр приема на обучение.