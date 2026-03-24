Собянин: количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч

Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится еще на 10 тысяч. Об этом заявил Сергей Собянин, который вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и другими депутатами посетил Форум колледжей столицы в Гостином дворе.

Мэр поблагодарил Володина и парламентариев, которые уделяют большое внимание развитию среднего профессионального образования (СПО).

"В Москве количество учащихся колледжей за последние 6 лет удвоилось. В последние 2–3 года выросло практически на 50% благодаря в том числе принятию нового закона о проведении эксперимента, когда ребята без проблем, бесшовно практически переходят от среднего образования в колледжи, получают достойную профессию, которая поможет им встать на ноги, получать хорошую зарплату", – отметил градоначальник.

Мэр счел это важным как для самих учащихся, так и для экономики города. Ребята полностью обеспечены бюджетными местами, подчеркнул он.

Собянин отметил, что в Москве ведется активная работа по обновлению инфраструктуры колледжей. По его словам, рост числа желающих учиться в таких учреждениях свидетельствует о повышении их имиджа. Создается другой образ СПО, что очень востребовано на столичном рынке труда, добавил глава города.

Володин уточнил, что СПО в свое время незаслуженно ушло на второй план, от чего "все только проиграли". Однако столица в этом вопросе является флагманом, регионом, который во многом изменил отношение к профессиональному образованию. Это важно, потому что другие субъекты страны следуют примеру Москвы, указал спикер ГД.

Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, в данный момент в городе действуют 167 колледжей, включая 70 частных, 42 федеральных и 55 подведомственных правительству Москвы. В них учатся свыше 320 тысяч студентов, в том числе более 143 тысяч человек – в городских колледжах.

С прошлого года Москва – наряду с Санкт-Петербургом и Липецкой областью – участвует в эксперименте по расширению доступности СПО. 9-классникам, которые планируют поступить в колледжи, была предоставлена возможность сдавать вместо 4 только 2 основных экзамена – по русскому языку и математике. Этого было достаточно для получения аттестата и поступления в столичные колледжи на бюджетные места.

В 2025 в колледжи Москвы поступили 45% выпускников 9-х классов московских школ – 49 тысяч человек. Из них 37 тысяч – в колледжи правительства Москвы, все на бюджетные места. Кроме того, в городские колледжи поступили порядка 10 тысяч ребят из других регионов России.

Ранее Собянин рассказывал, что с городскими колледжами сотрудничают более 3,8 тысячи компаний в различных отраслях. В результате каждый год выпускаются востребованные специалисты, которые начинают работать уже во время учебы. Доля успешно трудоустроенных выпускников составляет 95%.