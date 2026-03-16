Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 10:02

Политика

В России вырос спрос на рабочие профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Рабочие профессии в России обретают все большую популярность, в том числе среди молодежи. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

Парламентарий сослался на данные экспертных сообществ и кадровых агентств, согласно которым в 2025 году самыми востребованными вакансиями на сайтах по поиску работы стали должности на заводах, в агропромышленном комплексе, строительстве, добыче и ремонте.

Всего же, как отметил спикер ГД, спрос на специалистов со средним профессиональным образованием (СПО) вырос на 13%.

"В феврале 2026 года заинтересованность в рабочих кадрах увеличилась. Как отмечает Минтруд, в рейтинг наиболее востребованных профессий входят сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, водители грузового или специального автомобиля", – указал Володин.

Чиновник также обратил внимание на повышенный спрос в центрах повышения квалификации на освоении профессий сантехника, электрика и сварщика.

"Вместе с тем, по данным Минпросвещения, в прошлом году 63% выпускников девятых классов поступили в колледжи и техникумы. А значит, закончив учреждение СПО, они будут востребованы в профессии", – заключил депутат.

Такую тенденцию эксперты объясняют высоким доходом в вышеуказанной сфере. Например, зарплата сантехника или электрика может достигать 200–300 тысяч рублей. В свою очередь, сварщикам, обладающим высоким разрядом, работодатели готовы платить 300–400 тысяч.

Однако специалисты уточняют, что привлекательность рабочих профессий заключается не только в доходе. Дело в том, что прикладная работа дает осязаемый результат, снижает нагрузку на психику и не требует постоянного согласования.

Москвичи могут получить новую специальность в центрах "Профессии будущего"

политикаобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика