Депутат Бессараб: рабочие профессии являются наиболее оплачиваемыми на рынке труда

Молодые люди в России все чаще выбирают рабочие профессии в ущерб творческим. Причем самыми популярными специальностями становятся сварщики, сантехники и электрики, сообщили СМИ. С чем это связано, разбиралась Москва 24.

Переориентация рынка

В России растет интерес молодежи к рабочим профессиям, поскольку доход сантехника или электрика в 200–300 тысяч рублей выглядит привлекательнее, чем зарплата копирайтера в 60–70 тысяч, сообщил телеграм-канал Baza.

Согласно данным рекрутинговых агентств, которые приводят журналисты, в 2025 году соискателей привлекала работа вахтовым методом, на стройках, заводах, в области сельского хозяйства, а также ремонт. Спрос на такие кадры за последние полтора года увеличился на 17%.

При этом в столичных центрах повышения квалификации сообщили, что сейчас популярнее всего стали курсы сантехников, электриков и сварщиков. Последние пользуются особым спросом: работникам, обладающим высоким разрядом, готовы платить 300–400 тысяч рублей.

Как отмечают журналисты, рабочие профессии привлекают молодых людей не только зарплатой. Дело в том, что прикладная работа дает осязаемый результат, снижает нагрузку на психику и не требует постоянного согласования. Молодежь пересматривает культуру "успешного успеха", поэтому сегодня личный бренд и высокие KPI уступают место навыкам, востребованным в любые времена.

В то же время доходы в креативных сферах, например журналистике, гейм-дизайне, продюсировании, за три года снизились в среднем на 2–7%, отметили аналитики.

При этом ранее работа на вахте стала настоящим трендом в соцсетях. Пользователи уже опубликовали тысячи видео о том, как такой формат помогает заработать на жилье, хорошую технику и привести в порядок ментальное здоровье. Молодые люди выбирают трудиться на месторождениях, стройках и объектах инфраструктуры.

Пришел, поработал, ушел

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 согласилась с тем, что тенденция на осваивание рабочих профессий действительно наблюдается и связана с тем, что молодые люди стремятся к качественному уровню жизни.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Рынок показывает, что сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии: сварщик, оператор станков с ЧПУ, фрезеровщик, токарь, слесарь. Выбрав такое направление, молодые люди могут быть уверены, что всегда будут востребованы, уважаемы на производстве, а работодатели будут за них бороться. Это конкурентоспособные специальности.

Причем девушки тоже осваивают такие профессии – среди них есть и фрезеровщики, и операторы станков с ЧПУ, востребована и специальность оператора БПЛА, сказала депутат.

"Молодежь объективно стремится к тому, чтобы уровень жизни – сначала их собственный, а в будущем и их семей – был достаточно высок. Для этого нужна востребованная специальность, и молодые люди делают правильный выбор", – отметила Бессараб.

Она также добавила, что творческие профессии действительно стали менее популярными: например, все реже осваивают ландшафтный дизайн, однако такие направления, как архитектура и градостроительство, по-прежнему высоко оцениваются среди молодежи.

В свою очередь, кадровый эксперт Илья Варакин отметил, что высокий спрос на рабочие профессии – это не абсолютный тренд. Речь, скорее всего, идет о поколенческих особенностях.

"Зумеры и альфа выросли (и растут) в плотном взаимодействии с цифровыми технологиями и интернетом. Для них работа в первую очередь – это процесс, который должен быть хорошо автоматизирован, систематизирован и где каждая минута оплачена, а не потрачена на поглощение контента", – рассказал эксперт Москве 24.

Эти поколения повзрослели с телефоном в руках, могут переписываться с сотнями людей одновременно, но при этом быстро прекращают общение, если что-то идет не так.





Илья Варакин кадровый эксперт Тренд на отмену у них очень силен: они не любят чувствовать дискомфорт, им проще удалить собеседника и начать взаимодействие с новым. При этом в личной коммуникации они менее развиты, чем предыдущие поколения, так как у них не было опыта "уличного" общения, когда нужно заводить друзей и отстаивать свою точку зрения. Поэтому совещания и публичные выступления даются им тяжелее.

В связи с этим молодые люди очень привержены платформенной занятости: это, например, курьерские службы. Там нет начальника, можно работать столько, сколько хочется. По тем же причинам некоторые находят себя в производственных профессиях, где нет необходимости в большом объеме коммуникаций, совещаниях, заполнении лишних отчетов. К тому же не надо соревноваться с коллегами или заискивать перед руководством, объяснил Варакин.

"Конечно, нельзя говорить за всех. Среди молодежи есть и творческие личности, и те, кто любит умственный труд. Но в среднем этому поколению нравится работать и руками, и ногами, и головой – при условии, что не нужно много коммуницировать и конкурировать, а каждая минута времени щедро оплачивается", – добавил эксперт.

Что касается творческих профессий, то, по мнению Варакина, они будут всегда, особенно в России, которая славится неординарными личностями, менявшими мировое искусство и архитектуру.

"Тем не менее сейчас искусство тоже цифровизуется, искусственный интеллект забирает огромную часть работы. Многим творцам придется взаимодействовать с нейросетями", – объяснил эксперт.

В связи с этим в творческих специальностях появится большое количество тех, кто, возможно, не обладает врожденными творческими способностями, но хорошо умеет работать с нейросетями и корректировать их результаты, заключил Варакин.