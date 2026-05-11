Мирный житель пострадал в результате удара БПЛА по Белгородской области

В результате удара украинского БПЛА по территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Отмечается, что мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате удара на месте происшествия повреждения получили грузовой автомобиль "Камаз" и одна легковая машина. Еще один легковой автомобиль был полностью уничтожен огнем.

Ранее четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате украинских ударов. В числе пострадавших оказался 17-летний молодой человек из села Варваровка Белгородского округа, получивший баротравму при попадании дрона.