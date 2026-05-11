Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:27

Общество

В ВОЗ рекомендовали 42-дневный карантин эвакуированным с судна MV Hondius

Фото: ТАСС/EPA/Miguel Barreo

Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса Андес, рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге по завершении первого дня эвакуации судна, которое причалило к Канарским островам.

Он уточнил, что карантин можно проходить как в специализированном медицинском учреждении, так и в домашних условиях. При этом Гебрейесус подчеркнул, что организация лишь предоставляет свои экспертные рекомендации, но не навязывает их.

По его словам, окончательное решение о введении тех или иных мер остается за национальными властями, которые руководствуются собственными протоколами и оценкой эпидемиологических рисков.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На его борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

Всего на судне инфекция была зафиксирована у 8 человек. По данным ВОЗ, от хантавируса погибли три человека, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

При этом в ВОЗ сообщили, что в настоящее время нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Основной мерой борьбы с инфекцией остается своевременная медицинская помощь.

Эксперты рассказали, откуда хантавирус мог появиться на круизном судне MV Hondius

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика