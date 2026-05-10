Глава Анапы Маслова назвала причину неприятного запаха в городе

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила в своем телеграм-канале, что в городе пахнет газом из-за работ, которые проводятся на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска.

По словам Масловой, при низком атмосферном давлении или юго-восточном ветре запах доходит до Анапы. Однако это явление не представляет угрозы. Она уточнила, что ситуацию контролирует Роспотребнадзор, в том числе делает замеры для оценки качества воздуха.

Глава Анапы предупредила, что если местные жители почувствуют запах газа в помещении, то в этом случае нужно обратиться в 112.

В конце 2024 года мазут загрязнил побережье Черного моря после того, как произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива намерены открыть к 1 июня. По словам вице-премьера Виталия Савельева, на данном участке убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

