Нефтепродукты из реки в Туапсе попали в Черное море и на береговую линию

Нефтепродукты из реки в Туапсе, куда ранее попали загрязняющие вещества, частично вынесло в акваторию Черного моря и на береговую линию. Работы по расчистке последствий атаки БПЛА в ночь на 16 апреля продолжаются, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В русле реки ниже по течению организован сбор нефтепродуктов, чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения. К работам привлечены специалисты Роснефтефлот, аварийно-спасательного формирования "Экоспас", сотрудники морского терминала, а также подразделения "Кубань-Спас".

Всего в ликвидации последствий задействованы 66 человек, 14 единиц техники, 2 плавсредства и 2 нефтесборные установки.

Украинские беспилотники атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первых ударов погибли 2 человека, среди которых была 14-летняя школьница.

Также были повреждены несколько объектов, включая 3 социально значимых. Зафиксированы разрушения на контактном полотне железной дороги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В результате второй атаки погиб один человек, а также произошел пожар на морском терминале. Позднее на территории города вместе с дождем выпали продукты горения.