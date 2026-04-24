Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

24 апреля, 13:20

Происшествия

Нефтепродукты из реки в Туапсе попали в Черное море и на береговую линию

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

Нефтепродукты из реки в Туапсе, куда ранее попали загрязняющие вещества, частично вынесло в акваторию Черного моря и на береговую линию. Работы по расчистке последствий атаки БПЛА в ночь на 16 апреля продолжаются, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В русле реки ниже по течению организован сбор нефтепродуктов, чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения. К работам привлечены специалисты Роснефтефлот, аварийно-спасательного формирования "Экоспас", сотрудники морского терминала, а также подразделения "Кубань-Спас".

Всего в ликвидации последствий задействованы 66 человек, 14 единиц техники, 2 плавсредства и 2 нефтесборные установки.

Украинские беспилотники атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первых ударов погибли 2 человека, среди которых была 14-летняя школьница.

Также были повреждены несколько объектов, включая 3 социально значимых. Зафиксированы разрушения на контактном полотне железной дороги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В результате второй атаки погиб один человек, а также произошел пожар на морском терминале. Позднее на территории города вместе с дождем выпали продукты горения.

Нефтепродукты из реки в Туапсе попали в Черное море и на береговую линию

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

