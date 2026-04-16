СК возбудил дело о теракте в связи с массированными атаками ВСУ на Кубань

Следственный комитет России возбудил дело о теракте в связи с массированными атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Краснодарского края", – приводит слова Петренко канал СК в MAX.

В частности, в Туапсе погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Еще несколько мирных жителей получили ранения, причинен ущерб частным домовладениям. В городском порту повреждены ряд объектов и гражданские суда. Также в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи повреждено здание детского сада, а в поселке Лоо – частные дома.

Помимо этого, в территориальных водах России был атакован нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерии. Его капитан, являющийся гражданином Турции, был госпитализирован.

Сотрудники СК уже провели осмотр мест происшествий и зафиксировали повреждения. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Следствие даст правовую оценку действиям командиров подразделений вооруженных формирований Украины, причастных к этим преступлениям.

Украинские дроны атаковали Туапсе ночью 16 апреля. Это привело к повреждению контактной сети на железной дороге. При этом на движение поездов дальнего и пригородного сообщения инцидент не повлиял.

На фоне атаки в городе отменили занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования. Работать будут только дежурные группы в детсадах. Также администрация города развернула пункты временного размещения для местных жителей.