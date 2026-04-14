Удар ВСУ привел к отключению электроэнергии в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

В результате удара было нарушено энергоснабжение. В данный момент оперативные службы работают над уничтожением украинских БПЛА.

Также губернатор добавил, что были задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак. В регионе сохраняется высокая дроновая активность.

Ранее одна женщина погибла, еще 5 человек пострадали в результате атаки БПЛА на город Елец Липецкой области. Кроме того, обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах города и привели к пожару в селе Долгоруково.