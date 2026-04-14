14 апреля, 23:42Происшествия
Удар ВСУ привел к отключению электроэнергии в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
В результате удара было нарушено энергоснабжение. В данный момент оперативные службы работают над уничтожением украинских БПЛА.
Также губернатор добавил, что были задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак. В регионе сохраняется высокая дроновая активность.
Ранее одна женщина погибла, еще 5 человек пострадали в результате атаки БПЛА на город Елец Липецкой области. Кроме того, обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах города и привели к пожару в селе Долгоруково.