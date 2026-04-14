14 апреля, 07:35
Силы ПВО ликвидировали 97 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 97 украинских БПЛА над регионами России в ночь на вторник, 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, дроны были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что один человек погиб, еще 5 пострадали в результате атаки БПЛА на Елец. Четверо пострадавших были госпитализированы.
Также из-за удара оказались повреждены остекления в нескольких жилых домах города. В селе Долгоруково в результате падения БПЛА начался пожар в жилом доме, который был оперативно ликвидирован пожарными.