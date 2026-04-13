Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 11:17

Происшествия

Система ПВО сбила 7 целей над морем в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В районе Севастополя силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили воздушную атаку. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в МАХ.

По предварительным данным, над морем в районах бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны было сбито 7 воздушных целей. Пострадавших нет.

Жителей предупредили, что при поражении воздушных целей на землю могут падать обломки БПЛА и элементы ракет. Службы экстренного реагирования работают на месте. Официальные источники призывают доверять только проверенной информации.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь 33 украинских беспилотника над регионами РФ. Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей, а также над Крымом.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика