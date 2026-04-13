Система ПВО сбила 7 целей над морем в Севастополе

В районе Севастополя силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили воздушную атаку. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в МАХ.

По предварительным данным, над морем в районах бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны было сбито 7 воздушных целей. Пострадавших нет.

Жителей предупредили, что при поражении воздушных целей на землю могут падать обломки БПЛА и элементы ракет. Службы экстренного реагирования работают на месте. Официальные источники призывают доверять только проверенной информации.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь 33 украинских беспилотника над регионами РФ. Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей, а также над Крымом.