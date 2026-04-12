Тела мужчины и женщины, которые погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), нашли на территории частного дома в Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Удар ВСУ нанесли по региону 11 апреля. В этот момент уже действовало пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным в период с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Поручения по прекращению огня в зоне боевых действий были направлены министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Российским военным было также поручено быть готовыми к пресечению любых возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия.

Несмотря на это, в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные в период с 16:00 11 апреля и по 08:00 12 апреля 1 971 раз нарушили пасхального перемирия. В частности, ВСУ в ночь на 12 апреля трижды наносили удары по позициям российской армии.

Атака была реализована из Покровского района в сторону населенных пунктов Гай (дважды) и села Отрадное, которое расположено Днепропетровской области. Все нападения были отражены. Кроме того, украинские военные использовали два БПЛА для нанесения удара по Курской и Белгородской областям. Из-за этого оказались ранены мирные граждане, в том числе ребенок.

При этом российские военные строго соблюдали приказ Путина о прекращении огня в зоне спецоперации. В связи с этим солдаты оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

