Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться пасхального перемирия

Украинские войска будут придерживаться пасхального перемирия и временно прекратят боевые действия со своей стороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона неоднократно выражала готовность к любым ответным мерам в рамках прекращения огня.

"Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к нанесению ударов и после Пасхи", – добавил Зеленский в своем телеграм-канале.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Вместе с тем российским военнослужащим нужно быть готовыми к пресечению любых возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника, добавили в Кремле.